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Продуктового дефіциту і зростання
цін в Україні немає -...

Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:22

Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає -...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіциту продуктів харчування в Україні немає, зростання цін по більшості товарних груп не зафіксовано, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Дивися повний текст Продуктового дефіциту і зростання цін в Україні немає - Петрашко.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:23

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