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Середній чек у Glovo зріс на
25%: Що замовляють українці...

Середній чек у Glovo зріс на 25%: Що замовляють українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 10:55

Середній чек у Glovo зріс на 25%: Що замовляють українці...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo відзначає збільшення кількості користувачів в Україні під час карантину в два рази.

Дивися повний текст Середній чек у Glovo зріс на 25%: Що замовляють українці на карантині.
R2
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