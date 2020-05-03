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Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:13
Пропонуємо до обговорення:
5 травня відбулася церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком про отримання 150 млн доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу.
Дивися повний текст Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. для підтримки населення
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:13
Кому писати свій рахунок???
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