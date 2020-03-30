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Регулятор спростував інформацію
про підвищення тарифів...

Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:14

Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростувала інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення.

Дивися повний текст Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення.
R2
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А дуже хочеться. І думка попередня формується що це неминуче. Гниди.
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Вчера сделали "подготовительный вброс".Скоро ждите повышения.Опять у корыта "старая" банда.
sena_2008atp
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