На території парків повинні бути зони з рідким милом і антисептиками
Дивися повний текст МОЗ опублікував правила відвідування парків.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25
МОЗ опублікував правила відвідування парків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ опублікував правила відвідування парків.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31
Вот это посмешили: "Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха."
Как всегда придумали правило для отмазки, т.к. его никто даже и не думает выполнять.В парках нет обычных туалетов! Если не считать те, что под кустами и деревьями. Какое мыло? Какие антисептики?
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