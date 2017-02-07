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МОЗ опублікував правила
відвідування парків

МОЗ опублікував правила відвідування парків
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25

МОЗ опублікував правила відвідування парків

Пропонуємо до обговорення:
На території парків повинні бути зони з рідким милом і антисептиками

Дивися повний текст МОЗ опублікував правила відвідування парків.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:25

я не понял, в гидропарке можно будет заниматься спортом или нет?
ntv55542
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:31

Вот это посмешили: "Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха."
Как всегда придумали правило для отмазки, т.к. его никто даже и не думает выполнять.В парках нет обычных туалетов! Если не считать те, что под кустами и деревьями. Какое мыло? Какие антисептики?
pmdunavesta
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