Після гарячих обговорень командою прийнято рішення припинити підтримку проекту «Домашні Фінанси» вже з 1 травня 2020 року.
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33
Для користувачів сервісу особистої та сімейної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:34
установите Money Lover - рахунок менеджер и не парьтесь ни о чем. Есть и платная и бесплатная версии.
|