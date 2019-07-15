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Для користувачів сервісу особистої та сімейної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33

Для користувачів сервісу особистої та сімейної...

Пропонуємо до обговорення:
Після гарячих обговорень командою прийнято рішення припинити підтримку проекту «Домашні Фінанси» вже з 1 травня 2020 року.

Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:34

установите Money Lover - рахунок менеджер и не парьтесь ни о чем. Есть и платная и бесплатная версии.
pmdunavesta
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