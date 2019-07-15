Після гарячих обговорень командою прийнято рішення припинити підтримку проекту «Домашні Фінанси» вже з 1 травня 2020 року.
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33
Для користувачів сервісу особистої та сімейної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:34
установите Money Lover - рахунок менеджер и не парьтесь ни о чем. Есть и платная и бесплатная версии.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:26
Дуже шкода. Користуюсь платною підпискою з 2012 року.
Сервіс виявився дуже постим у використанні: не надто багато наворотів, як, можливо, в більш сучасних сервісах, але з іншого боку нічого зайвого.
Тим не менше, щиро дякую вам і вашій команді за роботу і за сервіс!
До кінця року залишаюсь з вами! :-)
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
Справді шкода, хоч проект і не розвивався в останні роки, але закладена від початку архітектура була зручна і покривала більшість моїх потреб.
Близько 10 років користуюся платною підпискою, накопичено вже багато даних для аналізу, дуже корисна статистика, історія розвитку...
На даний момент оплачено користування системою на 2 роки вперед. Підтримка проекту повідомила що повернення коштів не передбачено.
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