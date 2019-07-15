Після гарячих обговорень командою прийнято рішення припинити підтримку проекту «Домашні Фінанси» вже з 1 травня 2020 року.
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33
Для користувачів сервісу особистої та сімейної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:34
установите Money Lover - рахунок менеджер и не парьтесь ни о чем. Есть и платная и бесплатная версии.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:26
Дуже шкода. Користуюсь платною підпискою з 2012 року.
Сервіс виявився дуже постим у використанні: не надто багато наворотів, як, можливо, в більш сучасних сервісах, але з іншого боку нічого зайвого.
Тим не менше, щиро дякую вам і вашій команді за роботу і за сервіс!
До кінця року залишаюсь з вами! :-)
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
Справді шкода, хоч проект і не розвивався в останні роки, але закладена від початку архітектура була зручна і покривала більшість моїх потреб.
Близько 10 років користуюся платною підпискою, накопичено вже багато даних для аналізу, дуже корисна статистика, історія розвитку...
На даний момент оплачено користування системою на 2 роки вперед. Підтримка проекту повідомила що повернення коштів не передбачено.
Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:32
Воу воу, теж дуже давно користуємось, є деякі незручності, але вцілому система влаштовувала під наші задачі. Невже не окупається розміщення обладнання? Ніби особливих змін по функціоналу не проводилося. Можливо отримати чи придбати "офлайн" код для використання лише зі своєю базою?) Розвернути його на віртуалці не має бути проблемою
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