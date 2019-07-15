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Для користувачів сервісу особистої та сімейної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:33

Для користувачів сервісу особистої та сімейної...

Пропонуємо до обговорення:
Після гарячих обговорень командою прийнято рішення припинити підтримку проекту «Домашні Фінанси» вже з 1 травня 2020 року.

Дивися повний текст Для користувачів сервісу особистої та сімейної бухгалтерії «Домашні Фінанси».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:34

установите Money Lover - рахунок менеджер и не парьтесь ни о чем. Есть и платная и бесплатная версии.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:26

Дуже шкода. Користуюсь платною підпискою з 2012 року.
Сервіс виявився дуже постим у використанні: не надто багато наворотів, як, можливо, в більш сучасних сервісах, але з іншого боку нічого зайвого.
Тим не менше, щиро дякую вам і вашій команді за роботу і за сервіс!

До кінця року залишаюсь з вами! :-)
stenavin
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39

Справді шкода, хоч проект і не розвивався в останні роки, але закладена від початку архітектура була зручна і покривала більшість моїх потреб.
Близько 10 років користуюся платною підпискою, накопичено вже багато даних для аналізу, дуже корисна статистика, історія розвитку...
На даний момент оплачено користування системою на 2 роки вперед. Підтримка проекту повідомила що повернення коштів не передбачено.
vadim_gavriljuk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 11:32

Воу воу, теж дуже давно користуємось, є деякі незручності, але вцілому система влаштовувала під наші задачі. Невже не окупається розміщення обладнання? Ніби особливих змін по функціоналу не проводилося. Можливо отримати чи придбати "офлайн" код для використання лише зі своєю базою?) Розвернути його на віртуалці не має бути проблемою :D
sotasyl
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:19

дуже прикро. те саме питання - чи модна придбати якось код системи для приватного використання?
ip2016
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 19:11

пользовался 10 лет платной версией, очень жаль. Если что найдет куда можно безболезненно перенести данные - напишите, я попробовал все три варианта предложенных финансами, ни в одном не получилось перенести базу данных. Ну, или я криворукий, и буду рад помощи.
yoggik
 
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