З 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно.
Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41
З 1 червня змінюються умови встановлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41
Что за х*ету я только что прочитал? У меня из окна 2 новостроя, 5 и 6 этажей. В обоих газовые турбокотлы в каждой квартире. Сданы были в 2017 и 2019 годах.
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