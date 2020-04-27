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З 1 червня змінюються
умови встановлення...

З 1 червня змінюються умови встановлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41

З 1 червня змінюються умови встановлення...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно.

Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41

Что за х*ету я только что прочитал? У меня из окна 2 новостроя, 5 и 6 этажей. В обоих газовые турбокотлы в каждой квартире. Сданы были в 2017 и 2019 годах.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10

Не знаю, у нас походу до 7 этажа был разрешен газ (утверждать не буду, не спец) Выше опасно, только электричество (фиг кого спасут если что).
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:11

Или до 5 го. Я в 5 ке живу, у меня газ.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:19

Re: З 1 червня змінюються умови встановлення...

Хм. А как же строят 9 и 10 этажки и сдают с котлами и прочим газовым оборудованием? Или это в 2018 ввели и в 2020 отменили? А все что было спроектировано до или после можно было газифицировать?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно.

Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.

При СССР было разрешено ставить газовые плиты в домах до 9 этажей, так что ничего не изменилось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02

ol_zy, как давно живущий с газовой плитой на 8м этаже десятиэтажки, сам в недоумении. Наверное, раньше просто строили потому, что не запрещено, а теперь это ещё и разрешили.
moveton
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