З 1 червня в Україні дозволять встановлювати газовикористовуюче обладнання в багатоквартирних будинках до 10 поверху включно.
Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41
З 1 червня змінюються умови встановлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 червня змінюються умови встановлення газовикористовуючого обладнання в будинках.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:41
Что за х*ету я только что прочитал? У меня из окна 2 новостроя, 5 и 6 этажей. В обоих газовые турбокотлы в каждой квартире. Сданы были в 2017 и 2019 годах.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:10
Не знаю, у нас походу до 7 этажа был разрешен газ (утверждать не буду, не спец) Выше опасно, только электричество (фиг кого спасут если что).
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:19
Re: З 1 червня змінюються умови встановлення...
Хм. А как же строят 9 и 10 этажки и сдают с котлами и прочим газовым оборудованием? Или это в 2018 ввели и в 2020 отменили? А все что было спроектировано до или после можно было газифицировать?
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
При СССР было разрешено ставить газовые плиты в домах до 9 этажей, так что ничего не изменилось
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:02
ol_zy, как давно живущий с газовой плитой на 8м этаже десятиэтажки, сам в недоумении. Наверное, раньше просто строили потому, что не запрещено, а теперь это ещё и разрешили.
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