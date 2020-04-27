З 1 червня змінюються умови встановлення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 01:22

Есть 3 способа обойти принятые строительные нормы:
1. Условно-легальный - выбить специальные условия через "Минрегионбуд". Дорого, заложена коррупционная составляющая при убеждении экспертов, что твой случай уникальный. Сказывается на стоимости строительства.
2. Незаконный - строить по факту с отличиями от прошедшей экспертизу проектной документации, в дальнейшем подкупить комиссию при вводе объекта в эксплуатацию - дешевле, но строительство незаконное, всегда может нарваться на штрафы как проектанту, так и застройщику. В худшем случае могут заставить снести строение.
3. Кидалово - строить объект, продавать инвесторам - а в конце не ввести в эксплуатацию, оставив инженерное снабжение по временной схеме, с промышленными тарифами. Дешево, подмасливать почти никого не надо - но инвесторы живут на птичьих правах. По документам многоэтажный "муравейник" может оказаться например 1-этажным коттеджем (класс ответственности СС1, не требует прохождения экспертизы), не соответствовать целевое назначение земли и т.д.
Как возможный будущий лендлорд и опытный архитектор в 2018 я обходил дешевые киевские новостройки и видел столько нарушений, что предпочел бюджетной новостройке старый советский жилфонд.
Есть редкие исключения - но не буду делать рекламу.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 02:00

  censerus написав:а почему нельзя газовую автономку ставить выше 3 этажных зданий, а? Твари!
потому что большой расход газа, с которым не справляются газовые сети низкого давления. а других в жилых домах нельзя по требованиям безопастности. в 25-ти этажных курятниках с котельной на крыше газовая магистраль среднего давления.
Diman
 
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