З 1 червня змінюються умови встановлення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 02:00
censerus написав:
а почему нельзя газовую автономку ставить выше 3 этажных зданий, а? Твари!
потому что большой расход газа, с которым не справляются газовые сети низкого давления. а других в жилых домах нельзя по требованиям безопастности. в 25-ти этажных курятниках с котельной на крыше газовая магистраль среднего давления.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:05
di2gard написав:
Как возможный будущий лендлорд и опытный архитектор в 2018 я обходил дешевые киевские новостройки и видел столько нарушений, что предпочел бюджетной новостройке старый советский жилфонд.
Есть редкие исключения - но не буду делать рекламу.
А что же в хваленій КАН не зашли?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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