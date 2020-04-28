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«Богдан» виграв у koda тендер на поставку тролейбусів
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Богдан" у консорціумі з чеською компанією TRAM FOR ENVI s.r.o. виграла тендер на поставку 6 тролейбусів з автономним ходом для транспортної компанії м. Їглава, Чехія.
Дивися повний текст «Богдан» виграв у Škoda тендер на поставку тролейбусів
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R2
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:44
Побажаємо Богдану успіхів. На пострадянському просторі їхні тролейбуси точно найкращі (разом з Електроном), а як вони у порівнянні з Solaris'ом і SOR'ом, то вже хай чехи оцінять.
P.S. Почитав різні чеські транспортні форуми, їм Богдани подобаються))
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herrcoolless335
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:26
herrcoolless335 написав:
Побажаємо Богдану успіхів. На пострадянському просторі їхні тролейбуси точно найкращі (разом з Електроном), а як вони у порівнянні з Solaris'ом і SOR'ом, то вже хай чехи оцінять.
P.S. Почитав різні чеські транспортні форуми, їм Богдани подобаються))
От. Підлизали так підлизали.
Які саме чеські форумі почитали? Аж самому цікаво стало. Російську не розуміємо, а чеська те що треба.
Пародия Наполеона нам очень дорого обойдется.
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p_a_l
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:55
Є багато тематичних фейсбук-сторінок/груп/(інтернет)видань і форумів, таких як, наприклад, Plzeňské trolejbusy, чи Československý Dopravák. Це щодо чеських. Також є всесвітні фейсбук-сторінки/групи/(інтернет)видання і форуми на цю тему. Я вже не кажу про transphoto.org та phototrans.eu. Крім того, 10 років тому Богдан вже приїздив у Остраву на випробування, і тоді чехи також оцінили його дуже схвально. Це не означає, що Solaris і SOR гірші, але... Ні, SOR таки гірший. А у Solaris'а, на мою думку, цікавіший дизайн, але не таке продумане компонування салону. Я майже кожного року після запровадження безвізу їжджу до Чехії (обожнюю цю країну) і катаюся на тих тролейбусах, тож знаю, про що кажу.
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herrcoolless335
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:07
Шість тролейбусів -- це не шість літаків, але вже щось. Бажаю успішно довести контракт до логічного завершення, тобто виконати його.
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svyatoslav_hromyak
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