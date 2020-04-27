Уряд відсьогодні розпочав програму підтримки бізнесу на дітей до 10 років.
Дивися повний текст Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову допомогу на дітей.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 15:26
Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову...
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Дивися повний текст Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову допомогу на дітей.
Додано: Сер 06 тра, 2020 15:26
Тримайте кишеню ширше - а потім , за законом, що прийняли нещодавно ,всі рахунки банківські прошмонають, бо ви ж отримали допомоу від держави ...
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