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Підприємці відсьогодні
зможуть отримати фінансову...

Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:26

Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд відсьогодні розпочав програму підтримки бізнесу на дітей до 10 років.

Дивися повний текст Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову допомогу на дітей.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 15:26

Тримайте кишеню ширше - а потім , за законом, що прийняли нещодавно ,всі рахунки банківські прошмонають, бо ви ж отримали допомоу від держави ...
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