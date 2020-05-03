Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Дивися повний текст Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію майнити криптовалюту на АЕС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35
Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію майнити криптовалюту на АЕС.
Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35
Пусть ахметка и майнит на своих ветряках,а для нужд промышленности и населения дайте электроэнергию атомных электростанций.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42
Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:16
Тем временем, в "Европе здорового человека":
Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|