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Курс на діджиталізацію: у
Міненерго пояснили пропозицію...

Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35

Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Дивися повний текст Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію майнити криптовалюту на АЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35

Пусть ахметка и майнит на своих ветряках,а для нужд промышленности и населения дайте электроэнергию атомных электростанций.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42

Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:16

Тем временем, в "Европе здорового человека":

Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7109592/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:59

  astatempo написав:Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?

А чем с точки зрения питающей электростанции криптоферма не датацентр?
moveton
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