Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
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Курс на діджиталізацію: у Міненерго пояснили пропозицію майнити криптовалюту на АЕС
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R2
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Додано: Сер 06 тра, 2020 16:35
Пусть ахметка и майнит на своих ветряках,а для нужд промышленности и населения дайте электроэнергию атомных электростанций.
sena_2008atp
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:42
Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?
astatempo
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:16
Тем временем, в "Европе здорового человека":
Microsoft инвестирует $1 млрд в строительство дата-центра в Польше
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7109592/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:59
astatempo написав:
Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?
А чем с точки зрения питающей электростанции криптоферма не датацентр?
moveton
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:32
moveton написав: astatempo написав:
Какая связь между криптофермой и датацентром? Или у нас все равно кому воровать, что клоунам, что патриотам?
А чем с точки зрения питающей электростанции криптоферма не датацентр?
Крипта не платит!
astatempo
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:45
astatempo написав:
Крипта не платит!
Да ну? Т.е. криптофермы заводят исключительно для хобби? Просто нравится хозяевам смотреть и слушать высокотехнологичный электрообогреватель?
moveton
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