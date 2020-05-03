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Як працюватимуть магазини з
11 травня: МОЗ опублікував...

Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:11

Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 11 травня послаблюється карантин.

Дивися повний текст Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував документ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:11

Ніхто не має права обмежувати волю дорослої людини, у тому числі під виглядом "турботи про її здоров'я".

Доросла та вільна людина - це не тварина, вона від свого народження має невід'ємне право вирішувати свою долю самостійно.

Обмеження прав людей карантином - це злочин.
artiren
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24

цікаво глянути на того ідіота, хто складає такі безглізді умови для роботи, тут кожен пункт можна як обійти так і констатувати як протизаконний і дискримінаційний
Mr_Kahabasov
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:31

Re: Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував..

Та ладно ... Зараз ті , що працюють - так і працюють . Хто по магазинам інколи ходить - це бачить ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:53

  artiren написав:Ніхто не має права обмежувати волю дорослої людини, у тому числі під виглядом "турботи про її здоров'я".

Доросла та вільна людина - це не тварина, вона від свого народження має невід'ємне право вирішувати свою долю самостійно.

Обмеження прав людей карантином - це злочин.

Все не совсем так:
Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого


А то так можно договориться до отмены запретов пьяным за руль садиться, например.
_hunter
 
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