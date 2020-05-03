В Україні з 11 травня послаблюється карантин.
Дивися повний текст Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував документ.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:11
Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував документ.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:11
Ніхто не має права обмежувати волю дорослої людини, у тому числі під виглядом "турботи про її здоров'я".
Доросла та вільна людина - це не тварина, вона від свого народження має невід'ємне право вирішувати свою долю самостійно.
Обмеження прав людей карантином - це злочин.
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:24
цікаво глянути на того ідіота, хто складає такі безглізді умови для роботи, тут кожен пункт можна як обійти так і констатувати як протизаконний і дискримінаційний
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:31
Re: Як працюватимуть магазини з 11 травня: МОЗ опублікував..
Та ладно ... Зараз ті , що працюють - так і працюють . Хто по магазинам інколи ходить - це бачить ...
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:53
Все не совсем так:
А то так можно договориться до отмены запретов пьяным за руль садиться, например.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:19
Ещё определить по национальности и цвету кожи, возрасту, наличие хронических заболеваний, СПИД, гепатит, туберкулез, чесотка, педикулез, в количестве на квадратный метр. А может просто оставаться людьми и соблюдать элементарную гигиену.
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