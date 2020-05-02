Про це сказав Коболєв на засіданні уряду 6 травня.
Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.
То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
|