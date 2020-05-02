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Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Коболєв на засіданні уряду 6 травня.
Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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R2
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.
То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
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andretar
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:46
andretar написав:
47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.
То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
что за визги.
вы забыли дописать,что руководитель ГОСКОМПАНИИ.
не нравится зарплата,заявление на стол и пожалуйста на вольные хлеба.
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Tabak
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:19
andretar написав:
47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.
То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
За попередні періоди напіздж...но стільки, що зараз сидить і переварює, контролює щоб не відібрали і не посадили. Потім все почнеться знову.
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Українець
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