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Коболєв назвав свою урізану
зарплату за квітень

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав Коболєв на засіданні уряду 6 травня.

Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09

47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.

То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
andretar
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:46

  andretar написав:47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.

То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг

что за визги.
вы забыли дописать,что руководитель ГОСКОМПАНИИ.
не нравится зарплата,заявление на стол и пожалуйста на вольные хлеба.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:19

  andretar написав:47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.

То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг

За попередні періоди напіздж...но стільки, що зараз сидить і переварює, контролює щоб не відібрали і не посадили. Потім все почнеться знову.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:02

Раньше позволял себе переводить маме 8 млн долларов США. А сейчас, наверное, пукан рвёт от такой "нищерской" зарплаты. Даже не представляю, как он будет на неё жить. Даже жалко человека )
mauntiz2020
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