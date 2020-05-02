Про це сказав Коболєв на засіданні уряду 6 травня.
Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:09
47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.
То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:46
что за визги.
вы забыли дописать,что руководитель ГОСКОМПАНИИ.
не нравится зарплата,заявление на стол и пожалуйста на вольные хлеба.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:19
За попередні періоди напіздж...но стільки, що зараз сидить і переварює, контролює щоб не відібрали і не посадили. Потім все почнеться знову.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:02
Раньше позволял себе переводить маме 8 млн долларов США. А сейчас, наверное, пукан рвёт от такой "нищерской" зарплаты. Даже не представляю, как он будет на неё жить. Даже жалко человека )
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:14
Успагойтесь!(С)
Та ему можно не платить вообще ни копейки! Он спокойно может жить на проценты от тех миллионов долларов которые перевел маме в Америку. Забыли??? Там даже несколько процентов годовых дают десятки тысяч долларов дохода "из воздуха" в месяц от тех сумм! Цирк...
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:35
Re: Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
Коментарии выше отлично показывают то, что я написал: всем пофиг эфективность руководителя, главное, чтобы у него была ЗП поменьше. А интересы госсударства по лампочки. А нормальный руководитель не придет на 47 тыс без расчета наворовать.
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:33
А цена на газ от "фонаря" завышеная в несколько раз это нормально, народ грабить? Руководитель на готовую газовую систему со времён союза, делить потоки ума не надо, он не перетрудился, чтобы миллионы платить.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:41
mak_56 "завышенная" цена - это далеко от компетенции руководителя Нафтогаза. Цена газа была всегда одинаково высокая, просто разницу компенсировали Нафтогазу из бюджета. Сам Нафтогаз получал всегда полную цену.
Если вы думаете, что руководить огромной компанией - это ничего не нужно делать, а просто "делить потоки" и "много ума не надо", то, боюсь, я не смогу вам ничего доказать. Интересно, что те кто против высокой ЗП Коболеву почему-то возмущаются, что учителям платят мало. Там уметь нужно не больше. По вашей же логике чтобы излагать по готовым методичкам много ума не нужно. Аналогично можно экстраполировать на любую другую профессию.
Суть даже не в том, справедливая ЗП или нет. Справедливой ЗП не существует. Кто должен определять эту справедливость? Это как справездливая цена на колбасу в магазине. У нас рыночная экономика. Людям платят столько, за сколько они готовы работать. Например у наших врачей очень низкая ЗП как для потраченого на образование и опыт времени. Но врачи согласны работать за такую ЗП, потому что выбора особо нет. И врачей гораздо больше, чем толковых топ-менеджеров. Поэтому менеджеры и получают больше.
Поэтому, если сейчас хороший управленец согласен работать на маленькие деньги, это значит один из вариантов:
1) он расчитывает отыграться за счет коррупции
2) его мат состояние позволяет ему получать любую мальнькую ЗП и он работает рази имижда/опыта/энтузиазма/...
3) он патриот и готов голодать из идейных соображений.
Вот только обычно у нас варианты 2 и 3 маловероятны. А вариант 1 приведет к значительно большим потерям госсударства, чем затраты на нормальную ЗП.
Почему-то частные собственники крупных компаний не позволят нанять себе топа за 47 тыс. Потому что понятно, что потеряют за счет воровства или некомпетенции гораздо больше. И никому в голову не придет возмущаться высокой ЗП. т.к. они знают, что за это получают. А народ Украины, как собственник госкомпаний, предпочитает платить поменьше и потерять в сотни раз больше на доходах бюджета. Потому что процветание села никого не интересует. Лучше, чтобы у соседа хата сгорела.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:55
andretar А какая "эффективность" у кобелева была раньше? Когда он получал миллионы долларов? У нас 4 своих НПЗ. А солярку и бензин покупаем в Беларусь, Венгрии и раше. В раше покупаем 40% соляры. Цена нефти упала ниже плинтуса. У нас ни запасов нефти нет. Ни цена бензина не упала. На днях закупили бензин в раше. Даже Беларусь начала закупку нефти в саудитов. Про з/плату директора укрзализныци в 2 мил грн, я и не говорю
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