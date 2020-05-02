Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Додано: Чет 07 тра, 2020 11:41

mak_56 "завышенная" цена - это далеко от компетенции руководителя Нафтогаза. Цена газа была всегда одинаково высокая, просто разницу компенсировали Нафтогазу из бюджета. Сам Нафтогаз получал всегда полную цену.



Если вы думаете, что руководить огромной компанией - это ничего не нужно делать, а просто "делить потоки" и "много ума не надо", то, боюсь, я не смогу вам ничего доказать. Интересно, что те кто против высокой ЗП Коболеву почему-то возмущаются, что учителям платят мало. Там уметь нужно не больше. По вашей же логике чтобы излагать по готовым методичкам много ума не нужно. Аналогично можно экстраполировать на любую другую профессию.



Суть даже не в том, справедливая ЗП или нет. Справедливой ЗП не существует. Кто должен определять эту справедливость? Это как справездливая цена на колбасу в магазине. У нас рыночная экономика. Людям платят столько, за сколько они готовы работать. Например у наших врачей очень низкая ЗП как для потраченого на образование и опыт времени. Но врачи согласны работать за такую ЗП, потому что выбора особо нет. И врачей гораздо больше, чем толковых топ-менеджеров. Поэтому менеджеры и получают больше.



Поэтому, если сейчас хороший управленец согласен работать на маленькие деньги, это значит один из вариантов:

1) он расчитывает отыграться за счет коррупции

2) его мат состояние позволяет ему получать любую мальнькую ЗП и он работает рази имижда/опыта/энтузиазма/...

3) он патриот и готов голодать из идейных соображений.



Вот только обычно у нас варианты 2 и 3 маловероятны. А вариант 1 приведет к значительно большим потерям госсударства, чем затраты на нормальную ЗП.



Почему-то частные собственники крупных компаний не позволят нанять себе топа за 47 тыс. Потому что понятно, что потеряют за счет воровства или некомпетенции гораздо больше. И никому в голову не придет возмущаться высокой ЗП. т.к. они знают, что за это получают. А народ Украины, как собственник госкомпаний, предпочитает платить поменьше и потерять в сотни раз больше на доходах бюджета. Потому что процветание села никого не интересует. Лучше, чтобы у соседа хата сгорела.