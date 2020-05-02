|
|
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:22
це перемога адназначна!
-
lauder7
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 23.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:28
Дело не в зарплате Коболева и К, а в том, почему от нее такой невыносимый баттхерт у пипла возникает.
-
lauder7
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 23.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему