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Коболєв назвав свою урізану
зарплату за квітень

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:22

це перемога адназначна!
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:28

Дело не в зарплате Коболева и К, а в том, почему от нее такой невыносимый баттхерт у пипла возникает.
lauder7
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 23.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
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