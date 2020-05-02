Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

Додано: Чет 07 тра, 2020 13:14

olexiy_ogryzko , судя по комментариям, большинство понятия не имеют как работают большие госкомпании. Даже отдаленно не понимают как происходит работа руководителя большой госструктуры и в чем она заключается.

Я проработал в больших компаниях (15-50тыс.человек) очень много лет на разных позициях, работал в министерствах и прекрасно знаю как там все устроено изнутри. Особенно, что касается наших реалий и принятия решений, в чем вклад руководства тоже в курсе.

Ценность руководителя такой компании в первую очередь в том, чтобы он имел вес в своих кругах и мог договориться о выгодных контрактах, имел прямой выход на нужных людей и его слушали и воспринимали серьезно, нес ответственность за коллегиальные решения внутри компании (в реальности никакой ответственности пока ты "в обойме"). Его слово должно иметь вес т.к. он должен представлять группу людей в парламенте, чьи интересы должны во многом совпадать с государственными.

Никто на такой должности единолично не принимает никаких решений: лично заслуги Коболева здесь НОЛЬ! Все согласовывается с Наблюдательным советом, Кабмином, министерствами. Есть масса ограничений по решениям. Он лично ничего не готовит, а многие решения принимаются коллегиально с заместителями и директорами по направлениям которые готовили аналитику и пакет документов о которых здесь ни слова!

Наконец, все риски просчитывают ВНЕШНИЕ аудиторы и Нафтогаз потратил на них много миллионов долларов. Работали лучшие юридические компании которые нанимал Нафтогаз для решения сложных юридических вопросов, в т.ч. международные(!), чтобы все было идеально в рамках законодательства и мировых практик. Работали многие сотни людей (за рядовую зарплату!!!), готовя необходимую информацию для аудиторов и юристов.

Смешно читать о том, что Коболев что-то ЛИЧНО решал и имеет реальную заслугу которая должна оцениваться в миллионы долларов, ага... Мантру о том, что давайте платить миллионы и перестанут воровать, а будут работать хорошо во благо своей страны я уже слышу много лет, только в реальности это так не работает и рассчитано на наивных хомячков.