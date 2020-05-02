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Коболєв назвав свою урізану
зарплату за квітень

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:22

це перемога адназначна!
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:28

Дело не в зарплате Коболева и К, а в том, почему от нее такой невыносимый баттхерт у пипла возникает.
lauder7
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:51

судя по комментариям, руководитель госкомпании, который обеспечивает 15% поступлений в бюджет должен работать за еду.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:03

  andretar написав:47 тысяч!!! У руководителя компании с многомилиардными оборотами. Это зарплата среднего IT-шника. О какой эффективности может тогда идти речь. То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует. Главное не дай бог, чтобы ЗП у него не была сильно больше, чем у простого водителя, шахтера, продавца.

То что бюджет может терять миллиарды на Нафтогазе, как при яныке, то пофиг. Главное, чтобы, чтобы сосед зарабатывал не больше меня. Остальное пофиг

Коболев туда пришел не на 47 тысяч в месяц, и даже не на 47 тысяч в день. То, что на пару месяцев ему придется "животіти" на несчастные 47 кгрн, его годовые доходы не сильно подкосит, и даже при таком условии он на госдолжности за год зарабатывает не то что не меньше, а в разы больше ТОП-менеджмента в частном бизнесе и в Украине и в мире
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:14

olexiy_ogryzko , судя по комментариям, большинство понятия не имеют как работают большие госкомпании. Даже отдаленно не понимают как происходит работа руководителя большой госструктуры и в чем она заключается.
Я проработал в больших компаниях (15-50тыс.человек) очень много лет на разных позициях, работал в министерствах и прекрасно знаю как там все устроено изнутри. Особенно, что касается наших реалий и принятия решений, в чем вклад руководства тоже в курсе.
Ценность руководителя такой компании в первую очередь в том, чтобы он имел вес в своих кругах и мог договориться о выгодных контрактах, имел прямой выход на нужных людей и его слушали и воспринимали серьезно, нес ответственность за коллегиальные решения внутри компании (в реальности никакой ответственности пока ты "в обойме"). Его слово должно иметь вес т.к. он должен представлять группу людей в парламенте, чьи интересы должны во многом совпадать с государственными.
Никто на такой должности единолично не принимает никаких решений: лично заслуги Коболева здесь НОЛЬ! Все согласовывается с Наблюдательным советом, Кабмином, министерствами. Есть масса ограничений по решениям. Он лично ничего не готовит, а многие решения принимаются коллегиально с заместителями и директорами по направлениям которые готовили аналитику и пакет документов о которых здесь ни слова!
Наконец, все риски просчитывают ВНЕШНИЕ аудиторы и Нафтогаз потратил на них много миллионов долларов. Работали лучшие юридические компании которые нанимал Нафтогаз для решения сложных юридических вопросов, в т.ч. международные(!), чтобы все было идеально в рамках законодательства и мировых практик. Работали многие сотни людей (за рядовую зарплату!!!), готовя необходимую информацию для аудиторов и юристов.
Смешно читать о том, что Коболев что-то ЛИЧНО решал и имеет реальную заслугу которая должна оцениваться в миллионы долларов, ага... Мантру о том, что давайте платить миллионы и перестанут воровать, а будут работать хорошо во благо своей страны я уже слышу много лет, только в реальности это так не работает и рассчитано на наивных хомячков.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:30

  olexiy_ogryzko написав:судя по комментариям, руководитель госкомпании, который обеспечивает 15% поступлений в бюджет должен работать за еду.


Не который, а которая (компания). Он то как раз обеспечивает расходы этой кампании в размере своей зарплаты.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:24

  lauder7 написав:Дело не в зарплате Коболева и К, а в том, почему от нее такой невыносимый баттхерт у пипла возникает.

Потому, что не должно быть разрыва в зарплатах/премиях госкомпании у топменеджера и ведущего специалиста в тысячи раз. Это ненормально во всех отношениях.

Это не частная лавочка где руководитель и тем-более владелец может назначить себе зарплату/премию теоретически равную хоть 100% чистого дохода.
И уж тем-более, что бы сделал Коболев без помощи консультантов, аналитиков, аудиторов и юристов которым платили миллионы? Ничего!
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:23

для этих дармоедов карантин надо сделать постоянным... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33

  mak_56 написав:А цена на газ от "фонаря" завышеная в несколько раз это нормально, народ грабить? Руководитель на готовую газовую систему со времён союза, делить потоки ума не надо, он не перетрудился, чтобы миллионы платить.

Нет никакой завышенной цены. Есть рыночная цена. Остальное политические мантры для совкового народа, который хочет халявы и чтобы топ менеджеры работали за еду.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:37

Re: Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

SMOKE написав:...
Нет никакой завышенной цены. Есть рыночная цена....
покажи мне этот рынок, где я как потребитель могу пойти и выбрать у кого брать газ ?
GALeon
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