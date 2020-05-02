Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

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Додано: Чет 07 тра, 2020 12:28
Дело не в зарплате Коболева и К, а в том, почему от нее такой невыносимый баттхерт у пипла возникает.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:51
судя по комментариям, руководитель госкомпании, который обеспечивает 15% поступлений в бюджет должен работать за еду.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:03
Коболев туда пришел не на 47 тысяч в месяц, и даже не на 47 тысяч в день. То, что на пару месяцев ему придется "животіти" на несчастные 47 кгрн, его годовые доходы не сильно подкосит, и даже при таком условии он на госдолжности за год зарабатывает не то что не меньше, а в разы больше ТОП-менеджмента в частном бизнесе и в Украине и в мире
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:14
olexiy_ogryzko , судя по комментариям, большинство понятия не имеют как работают большие госкомпании. Даже отдаленно не понимают как происходит работа руководителя большой госструктуры и в чем она заключается.
Я проработал в больших компаниях (15-50тыс.человек) очень много лет на разных позициях, работал в министерствах и прекрасно знаю как там все устроено изнутри. Особенно, что касается наших реалий и принятия решений, в чем вклад руководства тоже в курсе.
Ценность руководителя такой компании в первую очередь в том, чтобы он имел вес в своих кругах и мог договориться о выгодных контрактах, имел прямой выход на нужных людей и его слушали и воспринимали серьезно, нес ответственность за коллегиальные решения внутри компании (в реальности никакой ответственности пока ты "в обойме"). Его слово должно иметь вес т.к. он должен представлять группу людей в парламенте, чьи интересы должны во многом совпадать с государственными.
Никто на такой должности единолично не принимает никаких решений: лично заслуги Коболева здесь НОЛЬ! Все согласовывается с Наблюдательным советом, Кабмином, министерствами. Есть масса ограничений по решениям. Он лично ничего не готовит, а многие решения принимаются коллегиально с заместителями и директорами по направлениям которые готовили аналитику и пакет документов о которых здесь ни слова!
Наконец, все риски просчитывают ВНЕШНИЕ аудиторы и Нафтогаз потратил на них много миллионов долларов. Работали лучшие юридические компании которые нанимал Нафтогаз для решения сложных юридических вопросов, в т.ч. международные(!), чтобы все было идеально в рамках законодательства и мировых практик. Работали многие сотни людей (за рядовую зарплату!!!), готовя необходимую информацию для аудиторов и юристов.
Смешно читать о том, что Коболев что-то ЛИЧНО решал и имеет реальную заслугу которая должна оцениваться в миллионы долларов, ага... Мантру о том, что давайте платить миллионы и перестанут воровать, а будут работать хорошо во благо своей страны я уже слышу много лет, только в реальности это так не работает и рассчитано на наивных хомячков.
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:30
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:24
Потому, что не должно быть разрыва в зарплатах/премиях госкомпании у топменеджера и ведущего специалиста в тысячи раз. Это ненормально во всех отношениях.
Это не частная лавочка где руководитель и тем-более владелец может назначить себе зарплату/премию теоретически равную хоть 100% чистого дохода.
И уж тем-более, что бы сделал Коболев без помощи консультантов, аналитиков, аудиторов и юристов которым платили миллионы? Ничего!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:33
Нет никакой завышенной цены. Есть рыночная цена. Остальное политические мантры для совкового народа, который хочет халявы и чтобы топ менеджеры работали за еду.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:37
Re: Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
покажи мне этот рынок, где я как потребитель могу пойти и выбрать у кого брать газ ?
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