|
|
|
Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:41
За рамками обсуждения нищебродской зарплаты Коболева остались его ежемесячная χ00%-я премия и лимонные бонусы по итогам финансового года.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
-
warlamp
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 13.03.15
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:51
andretar написав:
То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует.
73% это как раз и понимают, а вот 25%, думают что люди на таких должностях должны работать за конфеты.
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2812
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 577 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|