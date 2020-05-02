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Коболєв назвав свою урізану
зарплату за квітень

Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:41

За рамками обсуждения нищебродской зарплаты Коболева остались его ежемесячная χ00%-я премия и лимонные бонусы по итогам финансового года.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:51

Re: Коболєв назвав свою урізану зарплату за квітень

  andretar написав:То, что нормальный руководитель на такую зарплату не придет, без расчета поживится на коррупции, 73% не интересует.

73% это как раз и понимают, а вот 25%, думают что люди на таких должностях должны работать за конфеты.
Rainbow
 
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