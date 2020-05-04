Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України.
Дивися повний текст Якість газу в квітня 2020 року по областях України (інфографіка).
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:17
Якість газу в квітня 2020 року по областях України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Якість газу в квітня 2020 року по областях України (інфографіка).
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:17
При различном качестве газа в разных регионах с потребителей все равно берут за 1 м3 газа везде.Когда это закончится?
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