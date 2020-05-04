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Якість газу в квітня 2020
року по областях України...

Якість газу в квітня 2020 року по областях України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:17

Якість газу в квітня 2020 року по областях України...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор ГТС України інформує про якість газу в регіонах України.

Дивися повний текст Якість газу в квітня 2020 року по областях України (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:17

При различном качестве газа в разных регионах с потребителей все равно берут за 1 м3 газа везде.Когда это закончится?
borzol
 
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