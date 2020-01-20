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Олександр Лактіонов: Європа
обирає метан, Маріуполь і...

Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22

Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...

Пропонуємо до обговорення:
Декарбонізація економіки та скорочення шкідливих викидів – нагальні поточні задачі більшості країн світу.

Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:23

Не нашел слова "формальдегид" в статье. Без анализа этого показателя в городах Украины где уже давно массово перешли на газ, статья выглядит неаргументированной.
hlibovsenja
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:29

В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!
Речь идет о снижении NOx (на 50%), РМ (на 95%) и СО2 (на 15%) в случае использования природного газа вместо дизеля.
gas expert
 
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