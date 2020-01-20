Декарбонізація економіки та скорочення шкідливих викидів – нагальні поточні задачі більшості країн світу.
Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22
Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...
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Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:23
Не нашел слова "формальдегид" в статье. Без анализа этого показателя в городах Украины где уже давно массово перешли на газ, статья выглядит неаргументированной.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:29
В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!
Речь идет о снижении NOx (на 50%), РМ (на 95%) и СО2 (на 15%) в случае использования природного газа вместо дизеля.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:58
Скраплений природний газ (СПГ) - українською.
CNG (sompressed natural gas) - тоже метан, но сжатый
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