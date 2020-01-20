Декарбонізація економіки та скорочення шкідливих викидів – нагальні поточні задачі більшості країн світу.
Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22
Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...
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Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:23
Не нашел слова "формальдегид" в статье. Без анализа этого показателя в городах Украины где уже давно массово перешли на газ, статья выглядит неаргументированной.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:29
В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!
Речь идет о снижении NOx (на 50%), РМ (на 95%) и СО2 (на 15%) в случае использования природного газа вместо дизеля.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:58
Скраплений природний газ (СПГ) - українською.
CNG (sompressed natural gas) - тоже метан, но сжатый
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:00
Укравтогаз закапывает сам себя
Не будет никакого перехода на метан (CNG) с таким ценовым беспределом Укравтогаз, монополиста по АГНКС. В 2017 году цена метана на их АГНКС доходила до 19 грн за куб, при цене Нафтогаза 7-8 грн. Только когда Казахстан отказался от метановых Богданов, а на внутреннем рынке их не брали из-за высокой себестоимости эксплуатации, цена на АГНКС чудесным образом опустилась до 15 грн за куб. Сейчас при цене дизельного топлива в рознице 16 грн, а цена Нафтогаза на метан близка к 3 грн за куб, снижение цены Укравтогазом 1мая с 13,5 грн до 12,56 грн выглядит просто издевательством.
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