Декарбонізація економіки та скорочення шкідливих викидів – нагальні поточні задачі більшості країн світу.
Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22
Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
Додано: Сер 06 тра, 2020 18:23
Не нашел слова "формальдегид" в статье. Без анализа этого показателя в городах Украины где уже давно массово перешли на газ, статья выглядит неаргументированной.
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:29
В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!
Речь идет о снижении NOx (на 50%), РМ (на 95%) и СО2 (на 15%) в случае использования природного газа вместо дизеля.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:58
Скраплений природний газ (СПГ) - українською.
CNG (compressed natural gas) - тоже метан, но сжатый
Востаннє редагувалось gas expert в Чет 07 тра, 2020 09:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 тра, 2020 08:00
Укравтогаз закапывает сам себя
Не будет никакого перехода на метан (CNG) с таким ценовым беспределом Укравтогаз, монополиста по АГНКС. В 2017 году цена метана на их АГНКС доходила до 19 грн за куб, при цене Нафтогаза 7-8 грн. Только когда Казахстан отказался от метановых Богданов, а на внутреннем рынке их не брали из-за высокой себестоимости эксплуатации, цена на АГНКС чудесным образом опустилась до 15 грн за куб. Сейчас при цене дизельного топлива в рознице 16 грн, а цена Нафтогаза на метан близка к 3 грн за куб, снижение цены Укравтогазом 1мая с 13,5 грн до 12,56 грн выглядит просто издевательством.
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:20
trof
Безусловно, цена на CNG зависит от цены на природный газ добываемый и импортируемый в Украину.
Как известно, за последние 2 года ситуация изменилась и по состоянию на сегодня метан - кажись дешевле чем другие виды автотоплива. Об этом свидетельствует закупка метанових автобусов частными перевозчиками Украины, уверен не сокращение выбросов их интересует в первую очередь, а экономика бизнеса.
В Украине всего более 300 АГНКС, у Укравтогаза 81 (+9 на оккупированной территории), которые держат приблизительно одинаковую цену. Некоторые вероятно могу и дешевле продать, но это потом вылазит несанкционированным отбором и задолженностью облгазов перед оператором ГТС.
Укравтогаз не купается в роскоши уж лет 20, рынок упал в более чем в 3 раза, но предприятие владеет самой большой в Украине сетью, и вероятно требует затрат чуть больше, чем другие операторы рынка.
В 2017 г. импорта газа была 227, в 2020 г. пока что около 165 дол.США/тыс.куб.м, другими словами цена в 19 грн в 2017 г. при условии пропорциональности сейчас должна была снизиться до 13,8 грн (количество АГНКС, OPEX вероятно не сильно изменились), а по факту действительно снижается до 12,54 грн
Возможно это немного объясняет.
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