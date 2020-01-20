RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Олександр Лактіонов: Європа
обирає метан, Маріуполь і...

Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:22

Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...

Пропонуємо до обговорення:
Декарбонізація економіки та скорочення шкідливих викидів – нагальні поточні задачі більшості країн світу.

Дивися повний текст Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і Львів – дизель. Що оберуть Київ та Миколаїв?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88171
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:23

Не нашел слова "формальдегид" в статье. Без анализа этого показателя в городах Украины где уже давно массово перешли на газ, статья выглядит неаргументированной.
hlibovsenja
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:29

В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!
Речь идет о снижении NOx (на 50%), РМ (на 95%) и СО2 (на 15%) в случае использования природного газа вместо дизеля.
gas expert
 
Повідомлень: 762
З нами з: 29.07.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:24

  gas expert написав:В Украине нет городов, где массово перешли бы на ПРИРОДНЫЙ газ(
Не путать с LPG!

Просто є деяка путаниця в абревіатурах.
Природній газ = LNG = СПГ(російська) = це метан
Нафтовий газ = LPG = СУГ(російська) = це пропан/бутан
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:58

Скраплений природний газ (СПГ) - українською.
CNG (compressed natural gas) - тоже метан, но сжатый
Востаннє редагувалось gas expert в Чет 07 тра, 2020 09:46, всього редагувалось 1 раз.
gas expert
 
Повідомлень: 762
З нами з: 29.07.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 08:00

Укравтогаз закапывает сам себя

Не будет никакого перехода на метан (CNG) с таким ценовым беспределом Укравтогаз, монополиста по АГНКС. В 2017 году цена метана на их АГНКС доходила до 19 грн за куб, при цене Нафтогаза 7-8 грн. Только когда Казахстан отказался от метановых Богданов, а на внутреннем рынке их не брали из-за высокой себестоимости эксплуатации, цена на АГНКС чудесным образом опустилась до 15 грн за куб. Сейчас при цене дизельного топлива в рознице 16 грн, а цена Нафтогаза на метан близка к 3 грн за куб, снижение цены Укравтогазом 1мая с 13,5 грн до 12,56 грн выглядит просто издевательством.
trof
 
Повідомлень: 20
З нами з: 07.01.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:20

trof
Безусловно, цена на CNG зависит от цены на природный газ добываемый и импортируемый в Украину.
Как известно, за последние 2 года ситуация изменилась и по состоянию на сегодня метан - кажись дешевле чем другие виды автотоплива. Об этом свидетельствует закупка метанових автобусов частными перевозчиками Украины, уверен не сокращение выбросов их интересует в первую очередь, а экономика бизнеса.
В Украине всего более 300 АГНКС, у Укравтогаза 81 (+9 на оккупированной территории), которые держат приблизительно одинаковую цену. Некоторые вероятно могу и дешевле продать, но это потом вылазит несанкционированным отбором и задолженностью облгазов перед оператором ГТС.

Укравтогаз не купается в роскоши уж лет 20, рынок упал в более чем в 3 раза, но предприятие владеет самой большой в Украине сетью, и вероятно требует затрат чуть больше, чем другие операторы рынка.
В 2017 г. импорта газа была 227, в 2020 г. пока что около 165 дол.США/тыс.куб.м, другими словами цена в 19 грн в 2017 г. при условии пропорциональности сейчас должна была снизиться до 13,8 грн (количество АГНКС, OPEX вероятно не сильно изменились), а по факту действительно снижается до 12,54 грн http://ukravtogaz.com/news/z-travnya-20 ... a-spg.html

Возможно это немного объясняет.
gas expert
 
Повідомлень: 762
З нами з: 29.07.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 14:14

25% міських автобусів закуплених Польщею у 2019 р. були з двигунами на природному газі!
https://cng-lng.pl/gmina/dobre-przyklad ... ,9930.html

К 2025 году в Париже 50% автобусов будут электрические, а вторые 50% на сжатом метане.
https://www.sustainable-bus.com/news/e- ... s-in-2025/
gas expert
 
Повідомлень: 762
З нами з: 29.07.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Олександр Холод: що може чекати на мікрофінансові...
R2 » Пон 20 січ, 2020 13:59
2 619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 15:05
tutik-mutik
Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок...
R2 » Сер 01 кві, 2020 15:45
1 225
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 15:46
amorroma_amorroma
Олександр Гладій: доступ до банківської таємниці. Що це...
R2 » Пон 23 бер, 2020 18:45
2 275
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 19:23
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.