Олександр Лактіонов: Європа обирає метан, Маріуполь і...

Додано: Чет 07 тра, 2020 10:20

Безусловно, цена на CNG зависит от цены на природный газ добываемый и импортируемый в Украину.Как известно, за последние 2 года ситуация изменилась и по состоянию на сегодня метан - кажись дешевле чем другие виды автотоплива. Об этом свидетельствует закупка метанових автобусов частными перевозчиками Украины, уверен не сокращение выбросов их интересует в первую очередь, а экономика бизнеса.В Украине всего более 300 АГНКС, у Укравтогаза 81 (+9 на оккупированной территории), которые держат приблизительно одинаковую цену. Некоторые вероятно могу и дешевле продать, но это потом вылазит несанкционированным отбором и задолженностью облгазов перед оператором ГТС.Укравтогаз не купается в роскоши уж лет 20, рынок упал в более чем в 3 раза, но предприятие владеет самой большой в Украине сетью, и вероятно требует затрат чуть больше, чем другие операторы рынка.В 2017 г. импорта газа была 227, в 2020 г. пока что около 165 дол.США/тыс.куб.м, другими словами цена в 19 грн в 2017 г. при условии пропорциональности сейчас должна была снизиться до 13,8 грн (количество АГНКС, OPEX вероятно не сильно изменились), а по факту действительно снижается до 12,54 грнВозможно это немного объясняет.