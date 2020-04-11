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Компанія Ахметова запускає заводи в Італії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 19:15
Пропонуємо до обговорення:
Італійські заводи Групи «Метінвест» Ferriera Valsider і Metinvest Trametal відновили роботу після припинення роботи 23 березня на карантин через коронавирірусну інфекцію.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:15
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