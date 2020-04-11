Італійські заводи Групи «Метінвест» Ferriera Valsider і Metinvest Trametal відновили роботу після припинення роботи 23 березня на карантин через коронавирірусну інфекцію.
Дивися повний текст Компанія Ахметова запускає заводи в Італії.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:15
Компанія Ахметова запускає заводи в Італії
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Дивися повний текст Компанія Ахметова запускає заводи в Італії.
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:18
Це перемога
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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