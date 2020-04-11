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Компанія Ахметова
запускає заводи в Італії

Компанія Ахметова запускає заводи в Італії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:15

Компанія Ахметова запускає заводи в Італії

Пропонуємо до обговорення:
Італійські заводи Групи «Метінвест» Ferriera Valsider і Metinvest Trametal відновили роботу після припинення роботи 23 березня на карантин через коронавирірусну інфекцію.

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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:15

Пусть едет туда и больше на Украину не возвращается!
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:52

А что в этого патриота заводы в Италии? Да не, это поклёп, он не мог.
vovan_62
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