Керівник компанії Murmuration Technology з Кривого Рогу Віталій Бризгалов розповів про стан проекту українського комерційного електромобіля.
Дивися повний текст В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото).
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Додано: Сер 06 тра, 2020 20:04
В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото)
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Дивися повний текст В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото).
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:04
Молодцы, земляки. Но только немного над дизайном поработали бы, а то какая-то коробка на колёсах получается.
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