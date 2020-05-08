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В Україні розробляють інноваційну
електровантажівку (фото)

В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:04

В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Керівник компанії Murmuration Technology з Кривого Рогу Віталій Бризгалов розповів про стан проекту українського комерційного електромобіля.

Дивися повний текст В Україні розробляють інноваційну електровантажівку (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:04

Молодцы, земляки. Но только немного над дизайном поработали бы, а то какая-то коробка на колёсах получается.
mauntiz2020
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:16

ну вид коробки ничего, в дизайне своеобразность, к которой можно привыкнуть. Единственное по дизайну нужны было нарисовать более логичные дверци. Но даже не меняя концепт пора бы уже перейти от пластмассовых моделек к реальному конвееру.
maximxew
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:31

Холодильник на бок положили и прикрутили колёса?
Ratatui
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