Постанова набула чинності з моменту її винесення і діє з кінця березня 2020 року.
Дивися повний текст Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40
Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
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Дивися повний текст Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів.
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:54
Піда..на держава. Ми на віх парах несемось вниз, феодалізм мабуть проскочимо.
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