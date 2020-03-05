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Водіям ускладнили процедуру
скасування штрафів

Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40

Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів

Пропонуємо до обговорення:
Постанова набула чинності з моменту її винесення і діє з кінця березня 2020 року.

Дивися повний текст Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20

Спокойно товарищи,работают профессионалы.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:25

А объяснить в связи с чем это?
andrey_khoroshchenko
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22

  andrey_khoroshchenko написав:А объяснить в связи с чем это?

Деньги нужны.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22

  andrey_khoroshchenko написав:А объяснить в связи с чем это?


Чтобы не отвлекали копов от ловли бабушек с петрушкой на всякие заседания. Да и бюджет дырявый пополнится. Введено же в предверии видеофиксации в Киеве.
Ratatui
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