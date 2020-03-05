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Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Постанова набула чинності з моменту її винесення і діє з кінця березня 2020 року.
Дивися повний текст Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
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R2
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Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20
Спокойно товарищи,работают профессионалы.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 07 тра, 2020 09:25
А объяснить в связи с чем это?
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andrey_khoroshchenko
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22
andrey_khoroshchenko написав:
А объяснить в связи с чем это?
Деньги нужны.
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p_vovk74
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Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22
andrey_khoroshchenko написав:
А объяснить в связи с чем это?
Чтобы не отвлекали копов от ловли бабушек с петрушкой на всякие заседания. Да и бюджет дырявый пополнится. Введено же в предверии видеофиксации в Киеве.
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Ratatui
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