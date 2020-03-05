|
|
|
Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:40
Пропонуємо до обговорення:
Постанова набула чинності з моменту її винесення і діє з кінця березня 2020 року.
Дивися повний текст Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88117
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:20
Спокойно товарищи,работают профессионалы.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1963
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 09:25
А объяснить в связи с чем это?
-
andrey_khoroshchenko
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 15.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22
andrey_khoroshchenko написав:
А объяснить в связи с чем это?
Деньги нужны.
-
p_vovk74
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 04.10.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:22
andrey_khoroshchenko написав:
А объяснить в связи с чем это?
Чтобы не отвлекали копов от ловли бабушек с петрушкой на всякие заседания. Да и бюджет дырявый пополнится. Введено же в предверии видеофиксации в Киеве.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 6888
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:27
И если суд выиграл,затраты вешать на полицию.И пусть платят за свою некомпетентность.
-
arbuzzas
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:01
Пойду срочно вымажу номера говном - чтоб не читались цифры. Если остановят - скажу брезгую вытирать...
-
agcsc
-
-
- Повідомлень: 385
- З нами з: 01.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:24
Отдал за проезд и гуляй. Потом систему автоматизируют, даже останавливать не будут с карты сняли на телефон смс. хочешь обжаловать, плати ещё 420грн.
-
pleshko78_zp
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 04.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 16:35
Фиг с ним, со "скасування штрафів" -- когда, как в мордоре, начнут принимать записи регистраторов, как основание для штрафов? -- иногда такие "кадры" встречаются -- их пожизненно лишать нужно, по-хорошему...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2187
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:22
Не в компетенції ВСУ приймати рішення щодо розміру держмита!
-
lbogushinskiy
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 20.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|