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Водіям ускладнили процедуру скасування штрафів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:13
Была б у меня машина, я принципиально переел бы на "евробляхи". Их штрафовать не всегда возможно...
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Sanyok77
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:25
я очень очень не довлен ... давайте майдан устроим ? или не дадут ибо карантин ? так мы палатки поставим за 2 метра друг от друга ! очень оне хорошие люди у власти у нас в стране ! сволочи поганые ! С... .... ( дальше пошли не литературные слова
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yama
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