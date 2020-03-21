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Китай успішно запустив
пілотований космічний корабель...

Китай успішно запустив пілотований космічний корабель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:48

Китай успішно запустив пілотований космічний корабель...

Пропонуємо до обговорення:
Нова велика китайська ракета-носій Long March-5B зробила свій перший політ у вівторок, відправивши пробну версію китайського пілотованого космічного корабля нового покоління і капсулу повернення вантажу для випробувань в космос.

Дивися повний текст Китай успішно запустив пілотований космічний корабель (фото, відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 21:48

променяли свою космическую программу на дворец ахметова и его футбольный клуб.
censerus
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