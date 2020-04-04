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Стало відомо, куди підуть дивіденди Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 21:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу уряду.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 21:56
А кращої мутки як спіз..ти гроші не придумали???
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