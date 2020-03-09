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Важливо не втратити момент і
зуміти залучити китайського...

Важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:37

Важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.

Дивися повний текст Важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського туриста в Україну - глава Держтуризму.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:37

Замість джиталу, засипайте дороги рисом до маєтку Рижого під Києвом. Точно поїдуть.
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