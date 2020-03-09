|
|
|
Важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:37
Пропонуємо до обговорення:
Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.
Дивися повний текст Важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського туриста в Україну - глава Держтуризму
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88106
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:37
Замість джиталу, засипайте дороги рисом до маєтку Рижого під Києвом. Точно поїдуть.
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|